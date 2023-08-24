Суд огласил приговор петербургским сайентологам

Все они признаны виновными в незаконном предпринимательстве и пропаганде экстремизма.

Руководитель организации Иван Мацицкий был приговорен к шести с половиной годам колонии общего режима с лишением права на два года заниматься деятельностью в общественных и религиозных объединениях. Однако он был освобожден ввиду фактического отбытия наказания – фигурантов дела задержали еще в 2017 году.

Сахиб Якуб оглы Алиев, Галина Шуринова, Анастасия Терентьева и Констанция Есаулкова выплатят штрафы в размере от 600 тысяч до 1,3 млн рублей.

Членов «Сайентологической церкви Петербурга» обвиняли в незаконном проведении платных программ и курсов. Изъятые у них денежные средства конфискованы в пользу государства.