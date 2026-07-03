Суд отправил в колонию мать-алиментщицу за крупный долг

Прокуратура Ямала сообщила о вынесении приговора в отношении нерадивой матери, которая на протяжении длительного времени игнорировала обязательства перед ребенком. Сумма накопленной задолженности перевалила за ₽410 тысяч — внушительная цифра, которая в итоге обернулась для северянки реальным сроком.

Суд учел позицию государственного обвинителя и назначил наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Как пояснили в надзорном ведомстве, ранее женщину уже привлекали к административной ответственности за те же нарушения, однако это не повлияло на ее поведение. Должница продолжала уклоняться от материальной поддержки дочери, не предприняв попыток погасить задолженность или заключить мировое соглашение.

Приговор на данный момент еще не вступил в законную силу и может быть обжалован. Однако этот случай стал очередным напоминанием о том, что алиментные обязательства — не формальность, а серьезная юридическая ответственность, за уклонение от которой предусмотрены не только штрафы, но и лишение свободы.