Суд отправил в колонию управляющую апарт-отелем, где скрывались террористы из «Крокуса»

Управляющая апарт-отелем, на территории которого нелегально проживали исполнители теракта в «Крокус Сити Холле», приговорена к трем годам лишения свободы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы, фигурантка не уведомила государственные органы о прибытии Далерджона Мирзоева* и Мухаммадсобира Файзова*, при том что разрешений на временное пребывание в России у них не было.

Суд признал женщину виновной в организации незаконного нахождения иностранцев на территории страны. Дополнительным наказанием стал двухлетний запрет на профессиональную деятельность в гостиничной сфере. Подсудимая полностью признала свою вину и заявила о раскаянии.

«Ежедневно приходили, осуществляли оплату за проживание... ночевали», — цитируются в материалах слова женщины.

Ранее сообщалось о том, что боевики из «Крокуса» планировали атаковать одну из башен «Москвы-Сити».

* – Внесен в список экстремистов и террористов в РФ.