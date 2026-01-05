«Суд подождет». Госдуме готовят закон об обязательной медиации в спорах о детях: как будут работать новые правила?

В России на законодательном уровне может быть закреплен обязательный досудебный этап для разрешения семейных конфликтов через процедуру медиации. Соответствующие инициативы содержатся в плане реализации семейной и демографической политики, одобренном правительством, сообщает ТАСС.

Согласно документу, поправки будут внесены в действующий закон о медиации. Ключевое нововведение — обязательная консультация с профессиональным посредником перед обращением в суд по спорам, затрагивающим интересы несовершеннолетних. На время проведения медиативных сессий судебное разбирательство будет приостанавливаться.

Параллельно планируется сформировать единый государственный реестр аккредитованных медиаторов, специализирующихся, в том числе, на семейных и детских конфликтах, что обеспечит гражданам доступ к квалифицированной помощи.

