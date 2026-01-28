Суд поставил точку в споре Аршавина и Барановской по алиментам

Савеловский районный суд Москвы удовлетворил иск бывшего капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина об изменении размера алиментов, выплачиваемых на детей от телеведущей Юлии Барановской. Как передает SPB.KP.RU , решение было вынесено 28 января в рамках закрытого заседания, детали которого официально не разглашаются.

Аршавин, ссылаясь на «новые семейные обстоятельства», добивался снижения размера выплат. Ранее он перечислял половину своих доходов на детей от Барановской, но рождение у него в 2024 году еще одного ребенка — дочери Евы — стало формальным основанием для пересмотра обязательств. Истец просил уменьшить размер алиментов сначала до четверти доходов, а с апреля 2026 года — до одной шестой, однако точный итог судебного решения пока не обнародован.

Процессуальной особенностью стало отсутствие в суде ответчика: Юлия Барановская находится в Антарктике и не смогла прибыть из-за сложных погодных условий, что не помешало рассмотрению дела.

Исход судебного разбирательства подчеркивает, что алиментные обязательства не являются раз и навсегда установленными и могут быть пересмотрены при наличии веских оснований, закрепленных в Семейном кодексе РФ. При этом процесс требует строгого документального подтверждения изменений в материальном или семейном положении сторон. Таким образом, у Аршавина сумма выплат по алиментам уменьшилась.

