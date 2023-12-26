Суд принял иск на миллиард рублей к Ивлеевой за организацию «голой» вечеринки

Хамовнический суд Москвы принял иск к Анастасии Ивлеевой за организацию нашумевшей «голой» вечеринки.

Инициатором коллективного иска, под которым уже поставили подписи 23 человека, стал продюсер Александр Иншаков. В ближайшее время ожидается еще 150 подписей, истец предлагается присоединиться к заявлению всем желающим.

Иншаков вместе с другими заявителями требует перечислить миллиард рублей в государственный фонд «Защитники Отечества» для поддержки СВО.

Пока суд не рассмотрел заявление, истцы требуют запретить Ивлеевой выступать на телевидении, сниматься в рекламе и вести соцсети.