Суд признал вечеринку блогера Ивлеевой пропагандой ЛГБТ

Во время «голой вечеринки» в клубе «Мутабор» велась пропаганда гомосексуальных отношений. Такое утверждение было включено в судебное постановление по делу рэпера Николая Васильева.

Данный исполнитель более известен своим слушателям как Vacio, и за участие в мероприятии его арестовали на 15 суток.

«Участвовал в тематической вечеринке в ночном клубе "Мутабор", направленной на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений», - было сказано в постановлении об его аресте.

Об этом сообщило ТАСС. В злополучной вечеринке принял участие целый ряд известных певцов и актеров: Лолита, Глюкоза, Филипп Киркоров и другие. Некоторые из них за это были исключены из новогодних телепередач и сняты с телеэфиров.