Суд продлил арест редактора URA.RU Дениса Аллаярова

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил содержание в СИЗО редактора свердловского отделения URA.RU Дениса Аллаярова до 4 октября, оставив журналиста в следственном изоляторе уже почти на четыре месяца.

Коллеги уральского издания заявили, что за все время следствия якобы не было представлено ни одного доказательства вины журналиста — отсутствует даже ключевое обвинение в факте передачи денег за информацию. Сам Аллаяров после оглашения заявил о давлении.

Дело журналиста, задержанного 5 июня после обысков в офисе издания и у сотрудников, объединило неожиданно широкий круг сторонников. В поддержку Аллаярова выступили представители парламентских партий, омбудсмен Татьяна Москалькова, мэр Екатеринбурга и десятки коллег-журналистов.

Особое беспокойство URA.RU и других защитников позиции уральского издания вызывает то, что в основе обвинения лежит получение информации о бытовых преступлениях от родственника — бывшего сотрудника полиции. Редакция URA.RU настаивает на невиновности своего сотрудника и готовится обжаловать новое решение суда.

