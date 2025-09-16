Мама арестованного редактора URA.RU раскрыла неожиданные детали дела

Журналисты URA.RU сделали выдержку из первого интервью мамы своего коллеги Дениса Аллаярова, обвиненного в даче взятки должностному лицу якобы во время профессиональной деятельности. Комментарии Натальи Аллаяровой опубликованы на портале 66.ru, где она рассказала о семейной драме, показаниях, и деньгах, которые посчитали подкупом.

По версии Натальи Аллаяровой, 120 тыс.руб. не были взяткой: эти деньги включали переводы Дениса своей 74-летней бабушке, матери Андрея Карпова (дядя), на лечение и нужды. Сама пенсионерка подтвердила это на допросе. Конфликтов между племянником и дядей, по словам собеседницы, практически не было. Все ограничивалось колкими шутками про работу двух конкурирующих порталов.

Также Аллаярова пролила свет на отношения с журналистом издания E1 Евгенией Кошеком, которого Карпов называл другом. По словам Натальи, после ареста Кошек предлагал ей помощь: советовал нового адвоката и дать прозрачные показания, по предположению женщины, намеки были про заявления против руководства URA.RU. Мама редактора отказалась от этих предложений.

Как пишет издание, Наталья Аллаярова считает, что ее брат мог оговорить племянника под давлением — незадолго до задержания его уволили из полиции и возбудили против него дело о превышении полномочий. Она также задается вопросом, почему следствие не допросило ее и отца Дениса.

Сын, по словам матери, держится стойко, но в СИЗО у него ухудшилось здоровье.

«Денис, я тобой горжусь. Ты честный и правдивый. Ты настоящий», — обратилась мать к сыну.

Напомним, что Денис Аллаяров был задержан 5 июня, а на следующий день по решению суда его отправили в СИЗО. В июле мера пресечения была продлена. Следствие считает взятками денежные переводы, которые Аллаяров делал в конце 2024 — начале 2025 года своей матери и бабушке. По информации СМИ, следствие по делу было проведено в кратчайшие сроки — за три месяца. Обвиняемый подал жалобу в прокуратуру Свердловской области с просьбой проверить историю на возможные нарушения со стороны органов.

