Суд в Краснодаре вынес приговор 23 мошенникам за инсценировку аварий

Как сообщает «Газета.ру» , суд в Краснодаре принял решение о наказании для 23 местных жителей, замешанных в этой преступной схеме. Они инсценировали 17 автомобильных аварий в целях получения страховых выплат.

Суд вынес разные приговоры для участников преступной группы. Некоторые из них получили условные сроки или сроки от 1,5 до 4,5 лет лишения свободы. Также, часть мошенников была обязана выплатить штрафы в диапазоне от 20 тысяч до 70 тысяч рублей.

Однако, один из участников данной схемы был приговорен к долгому сроку: 10 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Это указывает на серьезность преступления и решимость суда предотвратить подобное поведение злоумышленника в будущем.