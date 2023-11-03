Суд в Москве отправил в колонию главу центра суррогатного материнства Мельникова

Никулинский суд Москвы приговорил отправил в колонию строгого режима директора «Европейского центра суррогатного материнства» Владислава Мельникова по обвинению в торговле детьми, сообщили РИА Новости .

В заключении руководитель центра проведет 19,5 лет. Решение огласил судья Константин Дубков.

Также наказание получили суррогатные матери и сотрудники организации. Эмбриолог Тарас Ашитков, репродуктолог Юлиана Иванова, акушер-гинеколог Лилия Панаиоти, матери Татьяна Блинова и Лилия Валеева получили сроки от 4 до 17,5 лет.

Блинова получила самое мягкое наказание, поскольку она будет отбывать срок после того, как ее дочери исполнится 14 лет.

Адвокат Людмила Айвар сообщила РИА Новости, что всех их обвиняют в организованной торговле детьми. Их обвинили по 17 эпизодам дела.

В российском законодательстве есть статья 127.1 УК РФ «Торговля людьми». Согласно ей, торговля людьми определяется как купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека, а равно совершенные в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение.

Как отмечает агентство, с решением судьи была не согласна защита обвиняемых, а также они сами. В зале они сообщили, что дело было сфабриковано. Происходящее они назвали «беззаконием».

По информации следователей, торговля детьми осуществлялась в период с 2014 по 2020 годы. Отмечалось, что руководство «Европейского центра суррогатного материнства» использовало «вспомогательные репродуктивные технологии». Суррогатные матери рожали детей, которые впоследствии за деньги были отданы иностранным гражданам. Также, уточняется, что сотрудники центра помогали вывозить младенцев за границу.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев.