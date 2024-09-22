Суд в Москве популярно объяснил Макаревичу*, за что тот признан иноагентом

Главное управление МВД России по противодействию террористической деятельности и экстремизму привело достаточные доказательства в суде, что основатель и бессменный лидер музыкального рок-коллектива «Машина времени» Андрей Макаревич* вел политическую деятельность в интересах враждебного государства Украины.

На это указывается в тексте решения суда по поданному ранее Макаревичем иску об отмене решения признания его иностранным агентом.

«Макаревич А. В. признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, поскольку осуществлял политическую деятельность. В графе „Сведения об иностранных источниках“ указано „Украина“, — сказано в документе.

Также в ходе судебного следствия было доподлинно установлено, что Макаревич* неоднократно вел беседы со СМИ-иноагентами, такими как «Дождь», «Настоящее время» и многими другими. Мало того, музыкант размещал свои интервью в своих аккаунтах в соцсетях.

Кроме того, как приводится в тексте решения суда, артист постоянно с момента, как покинул Россию, подвергал действия властей страны в контексте проводимой ВС РФ специальной военной операции на Украине неконструктивной критике.

Ранее Минюст России объяснил внесение певицы Земфиры* Рамазановой в реестр иноагентов.

* — признан Минюстом РФ иноагентом.