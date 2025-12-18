Суд в Петербурге отправил в СИЗО 22-летнюю учительницу, совратившую двоих учеников

В Санкт-Петербурге молодую учительницу английского языка подозревают в интимных связях со школьниками. По данным "Фонтанки.ру", ей может грозить до 20 лет лишения свободы.

Следствие установило, что 22-летняя женщина приглашала к себе 14-летних учеников и убеждала их сосредоточиться на изучении дисциплин, не связанных с их школьной программой.

Отмечается, что "англичанка" минимум трижды совершила сексуальные действия, воспользовавшись беспомощностью подростков.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Девушку заключили под стражу на два месяца. Ей может грозить до 20 лет лишения свободы.

