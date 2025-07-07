Пожелавшая смерти бойцам СВО блогерша удивила странным поведением в камере

Иркутская блогерша, пожелавшая смерти российским военным, получила дополнительный административный арест на пять суток. Источник RT выяснил , с чем связано ужесточение.

Основанием для продления ареста стало обнаружение в крови блогерши фенобарбитала — психотропного вещества, которое она принимала без медицинских показаний. Источник RT сообщил, что бывший муж женщины подтвердил следствию факты регулярного приема ею неизвестных препаратов.

Поведение блогерши вызывает вопросы у правоохранителей. Даже в камере она продолжает вести себя неадекватно — называет себя ведьмой и утверждает, что рядом с ней находится голубь.

Ранее суд уже назначил женщине 13 суток ареста по статье о дискредитации армии. В ходе обыска у нее также обнаружили видео с оскорблениями сотрудника ГИБДД. При задержании блогерша оказала сопротивление — пнула полицейского и укусила оперативника. После нашумевшего видео, где автор пожелала бойцам СВО «сдохнуть», ее выселили из квартиры и поставили под вопрос ее родительские права. Ее также отправляли в психдиспансер.