Суд заочно дал двум блогерам по 11 лет за фейки об армии

Басманный суд Москвы назначил по 11 лет колонии блогерам Майклу Наки* и Руслану Левиеву* (настоящая фамилия – Карпук).

Приговор вынесен заочно, оба фигуранта дела находятся за границей и объявлены в розыск. Отсчет срока пойдет с момента их задержания в России.

Наки и Левиев осуждены за распространение информации, порочащей российскую армию. По данным Генпрокуратуры, блогеры изготавливали фейковые материалы о действиях российских военных, монтируя в видео другие фрагменты.

Прокурор просил дать им по 13 лет.

* признан в России иноагентом