Суд заочно дал двум блогерам по 11 лет за фейки об армии
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Басманный суд Москвы назначил по 11 лет колонии блогерам Майклу Наки* и Руслану Левиеву* (настоящая фамилия – Карпук).
Приговор вынесен заочно, оба фигуранта дела находятся за границей и объявлены в розыск. Отсчет срока пойдет с момента их задержания в России.
Наки и Левиев осуждены за распространение информации, порочащей российскую армию. По данным Генпрокуратуры, блогеры изготавливали фейковые материалы о действиях российских военных, монтируя в видео другие фрагменты.
Прокурор просил дать им по 13 лет.
* признан в России иноагентом