Судьба старинных икон решится в июне: РПЦ судится с незарегистрированным монастырем, где монахини закапывают трупы

Балезинский районный суд Удмуртии приступил к рассмотрению иска Русской православной церкви, требующей изъятия более сотни старинных икон у незарегистрированного религиозного движения «Женский покровский монастырь», обосновавшегося в селе Каменное Заделье. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов республики, заседание по делу было отложено до 9 июня в связи с необходимостью предоставления дополнительных доказательств.

В настоящее время спорные святыни, среди которых есть образа XIX века, уже находятся в Иконописной мастерской Ижевской епархии. Судебные приставы изъяли их в рамках обеспечительных мер еще 23 марта. Представители РПЦ настаивают на том, что до изъятия ответчик хранил иконы в ненадлежащих условиях в подсобном помещении. Церковь подчеркивает, что является законным собственником религиозного комплекса в Каменном Заделье, включающего здание Трифоновского храма постройки 1913 года, реконструкция которого близится к завершению. По мнению истцов, без возвращения икон и прочего имущества храм остается практически нефункциональным, что делает невозможным проведение в нем полноценных богослужений. В качестве третьих лиц к процессу привлечены администрация Балезинского района и министерство культуры Удмуртии.

Конфликт между официальной епархией и насельницами во главе с «игуменией Даниилой» (Машковой) длится уже несколько десятилетий. Стороны обмениваются взаимными обвинениями: в РПЦ утверждают, что монахини отказываются от паспортов, удерживают церковное имущество и производят захоронения без разрешения. Сами затворницы, в свою очередь, заявляют о неправомерных действиях со стороны Церкви, включая взломы помещений. В 2022 году Епархиальный суд уже отлучил насельниц от Святого Причастия. Параллельно с этим идут судебные разбирательства относительно земельного участка площадью шесть гектаров.