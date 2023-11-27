Сухогруз из Белиза Blue Shark терпит бедствие на мели под Анапой из-за шторма

Как передает Shot, иностранное судно уже довольно продолжительное время после посадки на мель не выходит на связь, на борту могут находиться люди. В сети появились фото и видео происходящего.

Отмечается, что сухогруз в настоящее время находится в 100 метрах от пляжа Анапы. Точное количество человек на борту не известно. Официальной информации по данному инциденту пока не поступало.

«Мощнейший шторм выбил на мель сухогруз Blue Shark в районе поселка Витязево. Сколько человек на борту — пока не известно», - приводится в публикации.

Напомним, из-за обрушившейся непогоды на Крымский полуостров порядка 500 тыс жителей оказались без света. Восстановительные работы планируется начать не раньше полуночи, когда ветер ослабнет. Понедельник, 27 ноября, объявлен в Крыму выходным днем.

Кроме того стало известно, что в Крыму из-за стихии экстренно перекрыты участки дорог между селом Морское и городом Судак на Южном берегу Крыма, а также в Сакском районе между поселками Митяево и Трудовое.