Сулит ливень или засуха: как по небу на Пасхе 2026 предсказать погоду на полгода вперед

Православная Пасха считается важнейшим торжеством для верующих. К этому дню люди готовятся духовно и физически, соблюдая строгий пост. Однако с праздником связано множество суеверий, дошедших до наших дней из глубины веков. На Руси по приметам Страстной недели и самого Светлого воскресенья предсказывали грядущее, пишет KP.RU.

Наши предки скрупулезно собирали знания, передавая их из поколения в поколение. Особое внимание уделялось погодным явлениям. Считалось, что какая погода стояла на Благовещение, такая установится и на Пасху. Существовали и другие наблюдения, касающиеся осадков и температуры.

Если в пасхальный день шел дождь, то вся весна ожидалась дождливой. Хмурое небо без осадков предвещало прохладное лето, а сильный ливень сулил буйный рост трав, что предупреждало о нашествии сорняков.

Гроза в Светлое воскресенье или накануне, по мнению предков, означала позднюю и теплую осень. Если же раскатов грома не было всю предшествующую неделю, осень обещала быть обычной — прохладной и сырой.

Снегопад на Пасху считался добрым знаком. Если к празднику снег уже полностью растаял, ждали богатого урожая. Выпавший снег в само торжество предвещал не только урожайный год, но и удачу в начинаниях. Легкий морозец сулил теплое и продолжительное лето, а если холодало и на следующий день, то лето ожидалось сухим и солнечным.

Обращали внимание и на облачность. Ясная звездная ночь перед Пасхой предсказывала заморозки. Солнечный и ясный день самого праздника означал теплое лето и отличный урожай. Если же небо затягивали облака, лето должно было быть прохладным. Погожий вторник после Пасхи, напротив, указывал на дождливое лето, но богатый урожай.