Сумасшедшая переделка ЗИЛа удивила автолюбителей: почти американца продают с диким тюнингом
Motor: автолюбитель хочет продать ЗИЛ с самодельным спальником из ВАЗ
На продажу выставлен редкий седельный тягач ЗИЛ с необычной переделкой спального модуля из деталей ВАЗ-2104. На факт публикации объявления обратил внимание журнал Motor.
В продаже появился трехосный седельный тягач ЗИЛ-6309 2000 года выпуска. Машина сама по себе относится к редким моделям, однако внимание привлекает самодельный спальный модуль, установленный на раме автомобиля.
По данным из объявления, конструкция выглядит нестандартно и собрана из подручных деталей.
Спальник из кузовных элементов ВАЗ
При осмотре фотографий выяснилось, что боковые элементы спального отсека выполнены из частей крыш универсала ВАЗ-2104. Такая переделка придала кабине увеличенные размеры и необычный внешний вид.
Фактически грузовик получил расширенный жилой отсек, выполненный в кустарных условиях.
Техническое состояние и характеристики
Пробег автомобиля заявлен на уровне 420000 километров. Под капотом установлен 8-цилиндровый турбодизель ЯМЗ-238 мощностью около 330 лошадиных сил.
Сообщается, что двигатель недавно прошел капитальный ремонт. При этом часть внешних элементов, включая фары, отсутствует.
Цена и условия продажи
Владелец из города Буденновск Ставропольского края оценил грузовик в 550000 рублей и готов рассмотреть вариант обмена.
Автомобиль позиционируется как рабочий вариант с уникальными конструктивными особенностями.