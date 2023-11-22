Супруги из Зарайска рассказали о секретах козоводства

Супруги из деревни Якшино в Зарайске Андрей и Диана Карасевы рассказали о секретах козоводства. В хозяйстве пары — около десяти животных, сообщает интернет-издание «Зарайск. За новую жизнь» .

Карасевы рассказали, что переехали из города в деревню сознательно — захотелось жить поближе к природе. Построили дом, завели хозяйство. Сначала это были куры, но позднее супруги решили завести коз — при этом не простых, а породистых.

Супруги подошли к вопросу основательно. Диана регулярно изучает специализированную литературу о разведении коз, Андрей сам построил удобный козлятник со всем необходимым для животных.

По словам Дианы, козы бывают обычные, среднеудойные и высокоудойные. Чем больше молока дает коза, тем сложнее ее содержать — животному требуется сено высокого качества, специальные корма с витаминами, протеином и микроэлементами. Супруги содержат коз второго типа — среднеудойных. В среднем они дают три-пять литров молока в день. Из него Карасевы делают творог, йогурты и сыр.

Начинающим козоводам супруги рекомендовали выбирать породистых коз, дающих порядка трех литров молока в день. Их будет проще содержать, чем высокоудойных. Также следует подготовиться финансово — к примеру, стоимость простого козлятника без подогрева составляет около миллиона рублей, и это если строить его самостоятельно.