Супруги из Зарайска рассказали о секретах козоводства
Фото: [Евгений Мазепов]
Супруги из деревни Якшино в Зарайске Андрей и Диана Карасевы рассказали о секретах козоводства. В хозяйстве пары — около десяти животных, сообщает интернет-издание «Зарайск. За новую жизнь».
Карасевы рассказали, что переехали из города в деревню сознательно — захотелось жить поближе к природе. Построили дом, завели хозяйство. Сначала это были куры, но позднее супруги решили завести коз — при этом не простых, а породистых.
Супруги подошли к вопросу основательно. Диана регулярно изучает специализированную литературу о разведении коз, Андрей сам построил удобный козлятник со всем необходимым для животных.
По словам Дианы, козы бывают обычные, среднеудойные и высокоудойные. Чем больше молока дает коза, тем сложнее ее содержать — животному требуется сено высокого качества, специальные корма с витаминами, протеином и микроэлементами. Супруги содержат коз второго типа — среднеудойных. В среднем они дают три-пять литров молока в день. Из него Карасевы делают творог, йогурты и сыр.
Начинающим козоводам супруги рекомендовали выбирать породистых коз, дающих порядка трех литров молока в день. Их будет проще содержать, чем высокоудойных. Также следует подготовиться финансово — к примеру, стоимость простого козлятника без подогрева составляет около миллиона рублей, и это если строить его самостоятельно.
«Люди часто считают, что козы не изменились как бы еще не с царских времен. А это другие козы, их нужно кормить по-другому, и содержать по-другому — просто выпустить пастись на луг уже не выйдет», — подчеркнула Диана.