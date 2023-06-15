Супругу экс-футболиста Погребняка застали с новым возлюбленным

После слухов о разводе бывшего футболиста сборной России Павла Погребняка и блогера, модели и бизнесвумен Марии Погребняк женщину увидели в компании нового возлюбленного.

Вчера Мария побывала на дне рождения у своей подруги блогера Алины Акиловой в сопровождении спутника. По свидетельству Super, Мария и ее новый избранник не скрывали близких отношений, обнимаясь и целуясь.

Слухи о расставании звездной пары появились в апреле. Тогда Мария осторожно отвечала на вопросы о разводе, опасаясь, что такие разговоры могут негативно сказаться на детях – их у Погребняков трое.

Сообщалось, что причинами разрыва могли стать измены Павла. Мария снималась в шоу «Новые звезды в Африке», а Павел в это время весело проводил время в ночных клубах столицы.

Вчера в интервью «МК» Мария все-таки подтвердила факт расставания, но подчеркнула, что они остаются в хороших отношениях, а Павел является хорошим отцом.