Suzuki показала необычный Jimny: самая дорогая в истории модель удивила автолюбителей функциями

Компания Suzuki начала продажи в Австралии специальной версии внедорожника Jimny XL Rhino Edition. Новинка создана на базе пятидверной модификации модели и стала одной из самых дорогих версий Jimny за всю историю, пишет naavtotrasse.ru.

Спецверсия получила уникальный дизайн

От стандартного Jimny XL новое исполнение отличается рядом эксклюзивных элементов экстерьера. Автомобиль оснастили затемненной решеткой радиатора с крупной надписью Suzuki, декоративными хромированными вставками на переднем бампере и боковых порогах, а также оригинальными 15-дюймовыми легкосплавными колесными дисками.

Дополняют образ фирменные наклейки Rhino на дверях и декоративные полосы, формирующие силуэт бегущего носорога. Для спецверсии предусмотрен единственный вариант окраски кузова — ярко-желтый Kinetic Yellow в сочетании с черной крышей Pearl Black.

Салон дополнили эксклюзивными элементами

В интерьере появились декоративные вставки с контрастной желтой прострочкой, логотипами Rhino и оригинальной подсветкой с возможностью выбора одного из восьми цветов.

Также автомобиль получил обновленные декоративные элементы на панели приборов, хромированные акценты, фирменные коврики и улучшенную аудиосистему. Дополнительные шильдики Rhino Special Edition подчеркивают принадлежность модели к ограниченной серии.

Покупателям подготовили набор аксессуаров

Каждый Jimny XL Rhino Edition комплектуется специальным набором Rhino Go Pack. В него входят различные фирменные аксессуары, включая брелок, металлический кейс для ключей, фонарь, бутылку для напитков, плед, термокружку, переносной термобокс и Bluetooth-колонку.

Кроме того, владельцам предлагается набор шоколадных конфет в фирменном оформлении.

Техника осталась без изменений

С технической точки зрения спецверсия полностью повторяет стандартный Jimny XL. Под капотом установлен атмосферный бензиновый двигатель объемом 1,5 литра мощностью 101 л. с. и крутящим моментом 130 Нм.

Покупателям доступны версии с 5-ступенчатой механической коробкой передач или 4-ступенчатым автоматом. Полный привод AllGrip Pro 4WD входит в базовое оснащение.

Сколько стоит новинка

На австралийском рынке Suzuki Jimny XL Rhino Edition оценили в 44 990 австралийских долларов за модификацию с механической коробкой передач. Версия с автоматом стоит 47 990 австралийских долларов.

Таким образом, специальное исполнение оказалось примерно на 10 тыс. австралийских долларов дороже обычного Jimny XL и стало самым дорогим пятидверным вариантом модели.