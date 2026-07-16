Избивала, морила голодом и ломала кости: женщина получила срок за издевательства над 12 детьми

Краснодарский краевой суд подтвердил приговор Елене Роготовской, которую признали виновной в систематических истязаниях приемных детей. Женщина проведет в колонии общего режима четыре с половиной года. Сама осужденная свою вину отрицает, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Об этом пишет Lenta.ru.

По данным следствия, первая серия преступлений датируется 2011–2017 годами, когда Роготовская жила в Челябинской области. Тогда она, являясь опекуном, истязала восемь девочек в возрасте от 5 до 15 лет: избивала их руками, ногами и подручными предметами, ограничивала в еде, оскорбляла, запугивала и унижала. После переезда на Кубань издевательства продолжились. С 2017 по 2023 год жертвами женщины стали уже 12 детей в возрасте от 3 до 17 лет. В июле 2020 года она умышленно бросила на землю 10-летнюю воспитанницу, сломав девочке плечевую кость.

Геленджикский городской суд ранее назначил Роготовской наказание, которое теперь вступило в законную силу. В краевой инстанции жалобу защиты отклонили, признав приговор законным и обоснованным. В материалах дела отмечается, что женщина долгое время скрывала жестокое обращение, угрожая детям расправой, если они расскажут о происходящем.

Сейчас все потерпевшие изъяты из семьи и устроены в государственные учреждения, часть из них уже усыновлена.

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