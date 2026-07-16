Для полиции и туристов: в Дмитрове собирают уникальные электрокары

В Дмитровском округе уже 11 лет работает предприятие, выпускающее электромобили, которых нет больше нигде в России. Экскурсионные автобусы, коммунальные машины и даже полицейские патрульные кары на батарейках — вся эта техника создается на местном заводе и поставляется по всей стране. С производством ознакомился глава округа Михаил Шувалов, передает REGIONS .

Сегодня завод — крупнейший российский производитель экскурсионных электромобилей, гольфкаров и электрических грузовиков. В модельной линейке — 20 видов техники. Ежегодно предприятие выпускает 120–150 машин. Вся продукция внесена в реестр Минпромторга и идет не только в регионы России, но и в страны Таможенного Союза.

Где работают дмитровские машины

Миниэлектробусы производства Дмитрова ежедневно перевозят гостей ВДНХ к колесу обозрения «Солнце Москвы» — самому высокому в Европе (140 метров). Модель рассчитана на 11 пассажиров, оснащена климат-контролем, форточками и удобными креслами со спинками.

Экскурсионный электромобиль «УРБИС» развивает скорость до 30 км/ч (опционально до 45 км/ч), способен преодолевать подъем до 30% и перевозить до 800 кг груза. Запас хода — до 90 км летом и до 60 км зимой.

Уборочные электрокары закупает правительство Москвы для содержания городских территорий. Кроме того, завод выпускает специальный транспорт для силовых ведомств.

Полностью российское производство

Главная особенность предприятия — максимальная локализация. Вся техника разработана в России: от рам и пластиковых деталей до аккумуляторов и программного обеспечения. Отечественные батареи позволяют электрокарам работать на морозе до 10 часов без подзарядки.

Уникальная новинка для полиции

Прямо сейчас в цехах завершается сборка полицейского электромобиля, аналогов которому в стране нет. Машина вмещает четырех сотрудников и оборудована отдельным отсеком для задержанных. Узкая база позволяет передвигаться по тротуарам и пешеходным зонам, не повреждая газоны. В ближайшее время электрокар отправят на испытания.

Коммунальная техника и беспилотники

Особое внимание на заводе уделяют машинам для ЖКХ. Коммунальные электрокары оснащены системой смачивания, вакуумным пылесосом и системой быстрой замены аккумулятора. Уже разработана и проходит обкатку беспилотная версия такой техники — перспективная разработка, способная изменить подход к уборке городов.

Доступная среда и планы

Предприятие выпускает электрокары с пандусом для инвалидных колясок — они используются на социальных объектах и в парковых зонах.

Михаил Шувалов лично опробовал управление техникой и высоко оценил ее возможности. Он отметил, что предприятие создает продукцию без аналогов в России, и пообещал дальнейшую поддержку производства при содействии губернатора Московской области Андрея Воробьева. Ранее глава региона поддержал масштабный проект по интеграции транспортных сетей, в рамках которого на маршруты выходят новые электробусы, связывающие Подмосковье со станциями метро.