Сваха из «Давай поженимся» похвасталась садовым участком

У знаменитой свахи есть загородная недвижимость с просторной придомовой территорией, за которой она ухаживает с особой любовью и вниманием. Роза Сябитова заботится о деревьях, кустарниках и цветах. Она даже привезла черные тюльпаны из Амстердама, чтобы украсить свой сад.

В недавно опубликованном видеоролике на странице социальных сетей она показала, как трансформировала участок с помощью цветов, снимая на камеру малиновые лепестки лилий. В то же время Сябитова посетовала, что их цветение длится недолго.

В этом году знаменитость решила починить теплицу, а также посадила огурцы и помидоры. Сваха из шоу «Давай поженимся» не жалеет собственных усилий для того, чтобы создать по-настоящему райское место.