Свеча за упокой живому: почему церковные обряды не работают во зло

В православные храмы кроме верующих иногда приходят люди с недобрыми намерениями — совершить магические действия против недругов. REGIONS выяснил у священника Елисаветинского храма в Опалихе Андрея Смирнова, могут ли такие ритуалы, включая поставленную живому человеку свечу за упокой или заказ отпевания, реально навредить.

Отец Андрей пояснил, что даже если случайно поставить свечу не в тот подсвечник, ничего страшного не произойдет: в церкви легко отличают добрые намерения от злых.

«Бывали случаи, когда заказывали отпев живому, надеясь, что тот умрет. Есть те, кто практикует колдовство и пытается тем самым нанести вред окружающим. Но Господь же все видит и Он знает, кто в церковь приходит помолиться с искренними чувствами, а кто настроен негативно. Бога не обмануть!» — сказал священник.

При этом отец Андрей отметил, что лично никогда не сталкивался со случаями намеренного совершения подобных действий в храме. Это подтверждает, что большинство подобных историй — скорее мифы и слухи, чем реальная практика. Для верующих главной защитой остается искренняя вера и регулярная молитва, а не страх перед возможными магическими атаками.

