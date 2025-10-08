Свеча за упокой живому: почему церковные обряды не работают во зло
Священник Смирнов: злые и магические обряды не работают в церквях
Фото: [Рождественское богослужение в деревне Варварино/Медиасток.рф]
В православные храмы кроме верующих иногда приходят люди с недобрыми намерениями — совершить магические действия против недругов. REGIONS выяснил у священника Елисаветинского храма в Опалихе Андрея Смирнова, могут ли такие ритуалы, включая поставленную живому человеку свечу за упокой или заказ отпевания, реально навредить.
Отец Андрей пояснил, что даже если случайно поставить свечу не в тот подсвечник, ничего страшного не произойдет: в церкви легко отличают добрые намерения от злых.
«Бывали случаи, когда заказывали отпев живому, надеясь, что тот умрет. Есть те, кто практикует колдовство и пытается тем самым нанести вред окружающим. Но Господь же все видит и Он знает, кто в церковь приходит помолиться с искренними чувствами, а кто настроен негативно. Бога не обмануть!» — сказал священник.
При этом отец Андрей отметил, что лично никогда не сталкивался со случаями намеренного совершения подобных действий в храме. Это подтверждает, что большинство подобных историй — скорее мифы и слухи, чем реальная практика. Для верующих главной защитой остается искренняя вера и регулярная молитва, а не страх перед возможными магическими атаками.
