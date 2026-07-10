Сведения о размере и условиях оплаты агитационных материалов по выборам в ГД РФ, назначенным на 20 сентября 2026 года

Государственное автономное учреждение Московской области «Цифровые Медиа» в соответствии с Федеральным законом от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (в редакции федеральных законов от 24.11.2014 № 355-ФЗ, от 13.07.2015 № 231-ФЗ, от 14.07.2015 № 272-ФЗ, от 05.10.2015 № 287-ФЗ, от 15.02.2016 № 29-ФЗ, от 09.03.2016 № 65-ФЗ, от 09.03.2016 № 66-ФЗ, от 05.04.2016 № 92-ФЗ, от 28.12.2016 № 474-ФЗ, от 28.12.2016 № 505-ФЗ, от 18.06.2017 № 127-ФЗ, от 05.02.2018 № 1-ФЗ, от 19.02.2018 № 30-ФЗ, от 04.06.2018 № 150-ФЗ, от 11.12.2018 № 464-ФЗ, от 27.12.2018 № 528-ФЗ, от 29.05.2019 № 104-ФЗ, от 27.02.2020 № 27-ФЗ, от 23.05.2020 № 153-ФЗ, от 23.05.2020 № 154-ФЗ, от 31.07.2020 № 267-ФЗ, от 09.03.2021 № 43-ФЗ, от 05.04.2021 № 89-ФЗ, от 20.04.2021 № 91-ФЗ, от 20.04.2021 № 96-ФЗ, от 30.04.2021 № 115-ФЗ, от 04.06.2021 № 157-ФЗ, от 14.03.2022 № 60-ФЗ, от 01.04.2022 № 90-ФЗ, от 28.06.2022 № 220-ФЗ, от 05.12.2022 № 498-ФЗ, от 29.05.2023 № 184-ФЗ, от 15.05.2024 № 99-ФЗ, от 08.08.2024 № 232-ФЗ, от 23.05.2025 № 115-ФЗ, от 02.05.2026 № 130-ФЗ) сообщает о готовности предоставить платные услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании «Подмосковье сегодня. Online» (свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77-89830 от 28.07.2025) для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в период с 22.08.2026 по 00:00 18.09.2026.