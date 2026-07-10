Женщина четыре года не знала об убийстве отца бывшим возлюбленным

В американском городе Салина спустя четыре года после трагедии вскрылась правда: 60-летний Блэр Картер, чья смерть изначально была списана на пожар, на самом деле стал жертвой выстрела. Повторное расследование показало, что к убийству причастен бывший сожитель его дочери, пишет aif.ru со ссылкой на издание People.

Ноябрь 2020 года стал роковым для семьи Картеров. Эмбер ушла из дома с маленьким сыном, оставив отца одного, а вернулась к объятому пламенем жилью. Пожарные обнаружили тело Блэра и решили, что причиной смерти стало возгорание. Но криминалисты, вернувшись к делу через четыре года, нашли в останках пулю, которая перевернула всю картину.

Выяснилось, что за несколько дней до трагедии из тюрьмы освободился бывший Эмбер — Джереми Харрис, отбывавший срок за домашнее насилие. Мужчина активно искал новый адрес бывшей возлюбленной. Ему удалось выследить дом, где жила семья, застрелить Блэра, а затем инсценировать пожар, чтобы уничтожить улики. Помог раскрыть преступление случайный свидетель, который снял Харриса на видео у горящего здания.

Баллистическая экспертиза связала оружие убийцы еще с тремя нераскрытыми жертвами. В 2023 году Харрис признал вину по всем эпизодам и приговорен к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Для Эмбер этот вердикт стал одновременно и облегчением, и тяжелым ударом — четыре года она жила в неведении, считая гибель отца несчастным случаем.