Спартанский тыл: кемеровские укрытия оказались в грязи и без мест для сна

В Кемерове готовят подвальные помещения для укрытия на случай воздушной опасности, но условия там далеки от комфорта. Как пишет VSE42.Ru , спальных мест нет, лавочек — в лучшем случае пара на десятки человек, а полы покрыты пылью и мусором. В мэрии пояснили: пережидать тревогу придется стоя или сидя на чем придется, поскольку здесь не планируют жить, а только «забежать и переждать».

Корреспондент VSE42.Ru лично убедился, что кемеровские укрытия выглядят как помещения, готовые принять разве что самых непритязательных гостей. Начальник городского управления ЖКХ Сергей Лысенко прямо заявил: подвалы не предназначены для длительного пребывания, только для краткосрочного укрытия. Минимальный набор удобств — бутылка воды и несколько скамеек, которых на всех точно не хватит.

В реальности картина еще более суровая. Полы во многих подвалах устланы щебнем, строительным мусором и толстым слоем пыли. Вместо нормальных лавочек кое-где установлены кустарные строительные козлы — на них даже спину не обопрешь. Если тревога затянется на часы или дни, сотням людей придется провести это время стоя или на корточках. В мэрии подчеркивают, что убежища создаются как временный барьер, а не как место для сна, поэтому рассчитывать на улучшение бытовых условий не стоит.

Ранее сообщалось, что сибирский регион подготовил подвалы-убежища на случай ЧС.