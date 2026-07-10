В Подмосковье организации и ИП за 5 лет более 5,4 тыс. раз воспользовались налоговыми льготами, в том числе свыше 1,1 тыс. раз в 2025 году. Об этом сообщает Московская областная дума.

«На заключительном заседании созыва мы ввели ряд льгот для поддержки крупных проектов с роботизированными решениями. Установили льготу по налогу на имущество организаций. Начиная с этого года ставка этого налога для проектов с минимальным объемом инвестиций в роботов в размере 50 млн рублей будет 0%. Льгота вводится на три года. Кроме этого, предприятия, использующие промышленных роботов, вправе применить инвестиционный налоговый вычет», — рассказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

Также дума несколько раз продлевала действие нулевой ставки единого сельскохозяйственного налога. Кроме того, парламент установил ряд мер поддержки для IT-компаний, льготы для управляющих компаний технопарков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион и ВТБ будут сотрудничать в сфере развития промышленной инфраструктуры.