Подмосковная спортсменка стала призером в финале Спартакиады учащихся по прыжкам на батуте

Подмосковная спортсменка Дарья Коваленко (Истра) стала серебряным призером в финале XIII летней Спартакиады учащихся (юношеской) России по прыжкам на батуте, который прошел с 7 по 10 июля в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Она выступила в дисциплине «индивидуальные прыжки». Состязания прошли в два этапа: 8 июля состоялась квалификация 1, 9 июля — квалификация 2 и финалы в индивидуальных и синхронных прыжках, а также на акробатической дорожке и двойном минитрампе. Их участниками стали 80 спортсменов из 23 субъектов России.

Соревнования являются важным этапом подготовки спортивного резерва страны, их провели в рамках государственной программы «Спорт России».

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