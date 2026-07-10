Сведения о размере и условиях оплаты агитационных материалов по выборам в МОД, назначенным на 20 сентября 2026 года
Государственное автономное учреждение Московской области «Цифровые Медиа» в соответствии с Законом Московской области от 06.06.2011 № 79/2011-ОЗ «О выборах депутатов Московской областной Думы» (ред. от 02.06.2026) сообщает о готовности предоставить платные услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании «Подмосковье сегодня. Online» (свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77-89830 от 28.07.2025) для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Московской областной Думы в период с 22.08.2026 по 00:00 18.09.2026.
Стоимость (в валюте Российской Федерации) размещения агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Московской областной Думы составляет:
Формат
Стоимость в руб.,
в т. ч. НДС 5%
Новость до 1500 знаков в разделе по теме, 1 иллюстрация
157 500,00
Новость до 3000 знаков в разделе по теме, 1 иллюстрация
236 250,00
Интервью/Статья до 6000 знаков в разделе по теме, не более 3 иллюстраций
430 500,00
Прочие условия и порядок оплаты:
Размещение производится на единых для всех заказчиков условиях, на основании договоров, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Обращаться по электронной почте reklama@mosregtoday.ru
Тел: +7 495 223-35-11