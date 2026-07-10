Сведения о размере и условиях оплаты агитационных материалов по выборам в МОД, назначенным на 20 сентября 2026 года

Государственное автономное учреждение Московской области «Цифровые Медиа» в соответствии с Законом Московской области от 06.06.2011 № 79/2011-ОЗ «О выборах депутатов Московской областной Думы» (ред. от 02.06.2026) сообщает о готовности предоставить платные услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании «Подмосковье сегодня. Online» (свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77-89830 от 28.07.2025) для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Московской областной Думы в период с 22.08.2026 по 00:00 18.09.2026.