«Свести проблему на нет»: сколько массажей нужно сделать, чтобы укрепить здоровье перед заморозками

В Подмосковье стартуют первые заморозки, а вместе с ними – сезон простуд и активности вирусов. Как сообщают в Министерстве здравоохранения Московской области, уже более 1 млн жителей региона привились от гриппа. Однако – это не единственный способ сохранить здоровье. Если призвать на помощь массаж, межсезонье можно встреть бодро и с высокой работоспособностью, уверен мастер по оздоровительному медицинскому массажу и автор собственной массажной методики Михаил Прощаев.

«ХРОНИКАМ» В ПОМОЩЬ

Аномально теплый и сухой сентябрь канул в прошлое. Октябрь начался резко, без раскачки. Зарядили дожди. Вместе с переменой погоды повысилась влажность воздуха, стало лихорадить столбики термометров атмосферного давления.

«Резкие перепады давления осенью могут провоцировать головные боли, особенно у метеозависимых людей. В этом случае поможет баночный массаж в комплексе с оздоровительным. Они снимут головную боль и нормализуют артериальное давление», – поясняет Михаил Прощаев.

Поможет массаж и при хронических заболеваниях, которые обостряются в осенний период. В том числе, если есть проблема с суставами.

«Массаж улучшит кровоток, лимфoтoк и состояние соединительной ткани. Многократное повторение локальных процедур в этой зоне и вовсе может свести проблему на нет», – уверен эксперт.

ЩИТ ОТ ВИРУСОВ

Рекомендовано хорошенько помять тело и при частых простудах и вирусных заболеваниях.

«В целом курс из 10-15 сеансов буквально «перезапускает» весь организм. Причем, можно чередовать классический, общеукрепляющий и баночный массажи», – уточняет Прощаев.

Все эти разновидности процедуры улучшают работу кровеносной системы и циркуляцию крови. Полезные вещества и кислород быстрее попадают в ткани, что благоприятно влияет на весь организм и укрепляет его. А это, в свою очередь, благотворно воздействует на иммунную систему.

«А еще массаж нормализует сон. Это тоже укрепляет иммунитет. Кроме того, хорошо отдохнувший человек более работоспособен и сосредоточен», – считает Михаил.

БОДРАЯ ОСЕНЬ

Под натиском энергичных рук массажиста отступает и осенняя хандра.

«И это не только приятные ощущения и легкость в теле после сеанса. Массаж улучшает работу центральной нервной системы и снимает напряжение при стрессе», – утверждает эксперт.

Приятным бонусом после курса массажей станет внешнее преображение. Тело покинут отеки, ведь процедура улучшает отток лимфы.

«Лимфатическая система, дополняющая сердечно-сосудистую, не имеет своего «насоса» и запускать ее нужно «вручную», – говорит Михаил.

Кроме того, за счет активного воздействия на кожу, в ней активно вырабатывается коллаген. Он увлажняет ее, придает свежий вид, повышает тургор. Прокачать этот эффект помогут масла и лосьоны, подчеркивает массажист.

Усилить действие курса массажей можно отварами из ягод и трав. Фитотерапевт Валентина Сальникова советует при сезонных простудах и вирусных инфекциях сбор из вайды, листа черной смородины, листа малины, облепихи, чабреца, ромашки.

Заварите 3 столовых ложки сбора в 600 гр. воды в эмалированной посуде с вечера. Оставьте на ночь настаиваться. Утром процедите. Принимайте по 200 мл отвара 3 раз в день в теплом виде. Курс – 10 дней.