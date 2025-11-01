«Свет восстановили за два часа»: в Жуковском после ночного сбоя вернули электричество 890 жителям

В подмосковном Жуковском завершили основной этап аварийно-восстановительных работ после ночного сбоя в системе электроснабжения, сообщили в ЖКХ-Центре Московской области.

Ранее без электричества оставались жители улиц Серова и Осипенко — около 890 человек в более чем 50 домовладениях.

По информации ведомства, все обесточенные дома оперативно подключили к передвижному генератору, который временно обеспечивает подачу электроэнергии. Сейчас электричество у всех абонентов восстановлено, перебоев с питанием нет.

Специалисты провели работы в сжатые сроки — суммарно на устранение последствий аварии потребовалось не более двух часов.

По предварительным данным, инцидент затронул семь трансформаторных подстанций, однако социально значимые объекты города не пострадали.

Энергетики продолжают работы на кабельной линии, чтобы полностью ликвидировать неисправность к утру 1 ноября.

Как отмечают специалисты, резервные схемы электроснабжения позволяют поддерживать стабильное питание потребителей до окончательного завершения ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье до конца 2025 года завершат строительство и реконструкцию 13 социальных объектов.