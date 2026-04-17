Врач объяснил, почему стресс и дефицит витаминов приводят к выпадению волос

Врач-дерматовенеролог Алексей Силин из Пироговского Университета рассказал « Газете.Ru » о различных формах выпадения волос, их причинах и методах лечения.

По словам специалиста, диффузная (или телогеновая) алопеция возникает под воздействием стресса, эндокринных нарушений или дефицитных состояний — например, нехватки железа или витамина D. При этой форме волосы выпадают равномерно по всей голове без четких очагов. Ключевая особенность, отметил доктор, заключается в том, что после устранения провоцирующего фактора волосяные фолликулы способны самостоятельно восстанавливать свою функцию без дополнительной стимуляции.

Силин подчеркнул принципиальное отличие гнездной (очаговой) алопеции, которая имеет аутоиммунную природу и требует совершенно иного подхода к лечению. Также он выделил андрогенную алопецию — выпадение волос из-за повышенной чувствительности фолликулов к мужским половым гормонам.

Стратегия лечения, по словам эксперта, базируется на причине заболевания. При андрогенетической алопеции препаратами первой линии выступают средства, стимулирующие рост волос, такие как миноксидил. При диффузных формах терапевтический алгоритм направлен на устранение причины — коррекцию нутритивного статуса и гормонального фона. В качестве вспомогательного метода, усиливающего регенерацию, широко применяется аутоплазмотерапия (PRP). Когда консервативные методы исчерпаны, единственным эффективным решением становится хирургическая трансплантация волос, однако, добавил врач, к этому этапу прибегает ограниченное число пациентов.

