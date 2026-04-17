Не все «Е» вредны: специалист развеял мифы о составе продуктов

Потребителям не стоит автоматически считать продукты с «ешками» в составе некачественными — многие из этих компонентов безопасны и выполняют технологические функции. Об этом « Газете.Ru » сообщил директор по качеству и пищевой безопасности компании «Логика молока» Игорь Гусев.

По его словам, при выборе молочной продукции в первую очередь необходимо ориентироваться на базовый состав. В классических категориях он обычно прост и понятен: например, натуральный йогурт состоит из молока и заквасочных культур. Дополнительные ингредиенты вроде сахара или фруктовых наполнителей допустимы и не свидетельствуют о снижении качества.

Эксперт уточнил, что в таких продуктах, как молоко, кефир, сливочное масло или натуральные йогурты, не должно быть ничего, кроме молочного сырья и заквасок. При этом в десертах и творожных продуктах состав может быть шире, что объясняется особенностями рецептуры.

Гусев отметил, что многие потребители настороженно относятся к обозначениям с буквой «Е», однако далеко не все такие добавки являются искусственными или вредными. Он пояснил, что, например, пектин — это натуральное вещество, получаемое из фруктов, а лимонная кислота встречается в природе и используется для регулирования кислотности. Также специалист подчеркнул, что научные названия бактерий, применяемых в заквасках, не представляют опасности и являются обязательной частью производства.

Кроме того, он обратил внимание на требования к отдельным видам продукции. В товарах, маркированных как сметана, творог или сливочное масло, не допускается использование растительных жиров, и подобные нарушения могут свидетельствовать о недобросовестности производителя.

Отдельно эксперт указал, что ряд компонентов в составе — это не добавки в привычном смысле, а технологические элементы. В частности, стабилизаторы помогают сохранять текстуру и однородность продукта и применяются в безопасных дозировках.

Гусев также отметил, что длительный срок хранения не всегда связан с наличием консервантов. В молочной отрасли он часто достигается за счет современных методов обработки и герметичной упаковки, которые позволяют сохранить продукт без ухудшения его свойств.

По его оценке, современные производители ориентируются на строгие стандарты безопасности и научные подходы. Производственные процессы выстроены таким образом, чтобы минимизировать контакт продукции с внешней средой, а термическая обработка и санитарные меры обеспечивают ее чистоту. Благодаря этому, например, ультрапастеризованное молоко может долго храниться без холодильника без изменения состава, что обусловлено физико-микробиологическими процессами, а не использованием консервантов.

