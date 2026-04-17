Россияне смогут увидеть редкое астрономическое явление 19 апреля

По словам специалиста, после захода Солнца примерно в 20:00 по московскому времени диск Луны начнет последовательно перекрывать звезды скопления Плеяды M45. В результате наблюдатели смогут увидеть, как отдельные светила исчезают за лунным краем одно за другим.

Эксперт отметил, что явление будет доступно для наблюдения на всей европейской территории страны. При этом для более детального просмотра потребуется оптическое оборудование — бинокль или телескоп.

Плеяды представляют собой одно из самых известных звездных скоплений на ночном небе. Их ярчайшие звезды получили имена в честь персонажей древнегреческой мифологии, что делает это астрономическое явление не только научно интересным, но и культурно значимым.

