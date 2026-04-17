Аудиолог предупредил о необратимой потере слуха из-за сезонной аллергии

Врач-аудиолог Никита Дикопольцев в беседе с « Газетой.Ru » рассказал о связи между сезонной аллергией и необратимым снижением слуха. В профессиональной среде это явление известно как иммуноопосредованная или сенсоневральная тугоухость аллергической этиологии.

По словам эксперта, основная причина кроется в анатомической близости носа и уха. Евстахиева труба, соединяющая носоглотку с барабанной полостью, во время аллергического отека перекрывается. Вентиляция среднего уха нарушается, жидкость перестает выводиться, что создает идеальные условия для экссудативного отита. Скопившаяся жидкость снижает подвижность слуховых косточек, и человек привыкает к легкой «вакуумной» глухоте, списывая ее на усталость или заложенность носа.

Аудиолог подчеркнул, что если игнорировать проблему, острый процесс переходит в хронический. Жидкость становится вязкой, как клей. Длительное нарушение вентиляции ведет к втяжению барабанной перепонки и поражению слуховых косточек, что вызывает кондуктивную тугоухость, которая без хирургического вмешательства не восстанавливается.

Дикопольцев отметил, что многие аллергики годами используют сосудосуживающие капли, создавая лишь временную иллюзию облегчения, и приходят к сурдологу уже с потерей слуха 2–3 степени. Для профилактики он рекомендовал не игнорировать заложенность уха в период обострения, не злоупотреблять каплями и проходить своевременную диагностику, включая тимпанометрию, которая объективно оценивает подвижность барабанной перепонки.

