Названы регионы РФ с наименьшим процентом курящих граждан

Чеченская Республика заняла первое место в России по наименьшему числу курящих жителей. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения РФ за февраль 2026 года, с которыми ознакомилось РИА Новости .

Согласно предоставленной статистике, доля курящих в Чечне составила всего 0,62% от взрослого населения. В тройку лидеров также вошли Запорожская область с показателем 4,35% и Краснодарский край — 4,63% курящих среди граждан в возрасте 18 лет и старше.

Помимо этого, в перечень регионов с наименьшей распространенностью табакокурения попали Республика Ингушетия, Республика Дагестан и город Санкт-Петербург, сообщили в ведомстве.

