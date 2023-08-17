Светлана Бондарчук и Сергей Харченко стали родителями полгода назад. К слову, у них уже есть двое детей, а один из них имеет особенности развития.

Как сообщает портал «Дни.ру», Светлана Бондарчук в 54 года стала матерью в третий раз. С полгода назад у нее и ее партнера, дизайнера Сергея Харченко, родился сын, которого они назвали Петр.

Некоторые утверждают, что ребенок мог быть взят из детского дома, в то время как другие уверены, что родители прибегли к суррогатному материнству.

Пользователи сети высказали свое негодование по поводу рождения ребенка в таком зрелом возрасте, считая это неправильным решением. Ведь когда сын пойдет в 1 класс, Светлане Бондарчук будет уже 60 лет, что очень недальновидно.