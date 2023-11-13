Светлана Стригункова: большинство звонков по вопросам здравоохранения в Подмосковье обрабатывает робот «Светлана»
Фото: [Константин Семенец]
В Московской области ежегодно поступает порядка 12 млн звонков, касающихся вопросов медицинского обслуживания, от жителей и 60% из них обрабатывает робот «Светлана». Об этом губернатору Московской области Андрею Воробьеву рассказала первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова на традиционном совещании с кабинетом министров и главами муниципалитетов.
«Если раньше у нас было 40%, то сейчас фактически 60% звонков завершаются именно «Светланой». Она принимает вызовы на дом, она может записать в удобный день, она спрашивает, когда человеку удобно к какому врачу», — отметила Стригункова.
Она подчеркнула, что сейчас «Светлана» способна позвонить и пригласить на диспансеризацию, узнать у пациента как прошел визит бригады скорой помощи и многое другое. При этом удовлетворенность людей от общения с роботом растет.
Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.