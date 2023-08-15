Светофорные объекты восстановили на дорогах Московской области

Так, например, на Каширском проспекте в одноименном округе, улице Победы в Королеве и на дороге в деревне Беляниново в Мытищах восстановили положение светофоров. На Кубинском шоссе в Наро-Фоминске — отремонтировали пешеходную кнопку, на улице Первомайской в Ступине, Советской в Балашихе, Шереметьевском шоссе в Химках и Лихачевском проспекте в Долгопрудном — восстановили работу пешеходных светофоров и так далее.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке многодетных семей накануне учебного года.