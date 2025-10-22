Световой фонтан, новые деревья и кустарники украсили центр Сычево в Волоколамском округе

В поселке Сычево Волоколамского округа создано новое общественное пространство — в центре населенного пункта завершается благоустройство сквера по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Качество выполненных работ проверили глава муниципального округа Наталья Козлова и ее первый заместитель Сергей Шорников.

Проект включает комплексное преображение территории с установкой современного оборудования и озеленением. Для удобства жителей уже смонтированы лавочки и урны, а для безопасности посетителей оборудованы камеры системы «Безопасный регион».

Архитектурный акцент обновленного сквера — световой фонтан. Он станет центральной точкой притяжения в вечернее время. Дополнят инфраструктуру качели, монтаж которых запланирован на ближайшие дни. Особое внимание в проекте уделено озеленению: высажены восемь взрослых деревьев (четыре яблони и четыре клена), десятки кустарников и более ста многолетних цветов, что создаст комфортную среду в разные сезоны.

«Совсем скоро завершим все работы, и сычевцы смогут в полной мере оценить обновленное пространство для отдыха», — отметила Наталья Козлова.

В округе продолжат реализацию федеральной программы по созданию комфортной среды в малых городах и поселках, которые становятся все красочнее и уютнее для жителей.