Священник Бабкин объяснил, почему иконы нельзя ставить рядом с картами таро: 5 простых шагов для дома

Священник Николай Бабкин рассказал верующим, как правильно размещать иконы в доме. Он советует начать с наведения порядка рядом с образами: убрать все лишнее, особенно астрологическую литературу и карты таро, передает ИА « Кулик ».

По словам священнослужителя, не стоит сразу приобретать много икон. Сначала лучше прочитать Евангелие и выбрать изображения Иисуса Христа и Богородицы. При этом значение веры не зависит от количества образов: важна искренняя вера, а не показное благочестие.

Если верующий все же хочет иметь много икон, нужно быть готовым молиться перед каждой из них. Размещать образы следует на восточной стороне дома, в традиционном «красном углу», поскольку православные молятся лицом на восток.