Священник объяснил, почему девушкам можно приходить в храм без платка

Священник Владислав Береговой напомнил о базовых правилах внешнего вида при посещении православного храма. По его словам, главное требование заключается в скромности и уважительном отношении к святыне. Об этом он рассказал в интервью RT .

Береговой отметил, что одежда должна закрывать плечи и колени, а мужчины при этом обязаны снимать головные уборы. Женщинам традиционно рекомендуется надевать платок, однако строгого требования в этом нет. Незамужние девушки и дети могут приходить в храм без головного убора.

Он подчеркнул, что ношение платка — это давняя традиция, а не установленная норма. Гораздо важнее, чтобы человек вел себя благоговейно и не отвлекал других прихожан внешним видом.

Священник также напомнил, что перед входом в церковь зимой следует снимать перчатки, а мужчинам — любые головные уборы, включая кепки и шлемы. По словам Берегового, наличие татуировок, пирсинга или необычного стиля не является препятствием для посещения храма. Он подчеркнул, что церковь открыта для всех, независимо от внешнего облика: важнее внутреннее состояние человека, а не то, как он выглядит.

