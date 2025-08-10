Молодые россияне могут прекратить посещать церкви из-за бабушек

Русская православная церковь (РПЦ) обратила внимание на проблему, которая может отталкивать молодежь от посещения храмов, пишет портал Prokazan.ru.

Так, по мнению священнослужителей, грубость и резкие замечания со стороны пожилых прихожанок могут значительно повлиять на желание молодых россиян приходит в церкви и участвовать в православных обрядах.

Как отметили в РПЦ, некоторые пожилые женщины позволяют себе осуждать, поучать или даже хамить молодым людям, из-за чего они ощущают дискомфорт и тревогу.

В церкви напомнили, что храм — это прежде всего место встречи с Богом, а не площадка для выяснения отношений. Однако это не значит, что грубость нужно просто молча терпеть. Священнослужители советуют не игнорировать хамоватых граждан, но и не отвечать агрессией.

Оптимальный вариант — спокойно задать встречный вопрос, который заставит критикующего задуматься. Например, если пожилая прихожанка задает вопрос: «Почему ты так стоишь?», можно мягко ответить: «А как правильно? Объясните, пожалуйста».

Такой подход, по мнению священнослужителей, позволяет перевести конфликт в конструктивное русло, не нарушая церковной атмосферы.

РПЦ призывает верующих не поддаваться на провокации и помнить, что главное в храме — молитва и покаяние, а не споры. Если же ситуация выходит из-под контроля, всегда можно обратиться за помощью к священнику или церковной администрации.

