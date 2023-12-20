Священник Постернак считает, что икона Николая Чудотворца защищает бесприданниц и туристов

Святитель Николай Чудотворец жил в IV веке, сегодня к нему нередко обращаются в молитве. Иерей Андрей Постернак рассказал подробнее об этой иконе. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, этого святого особенно почитают дважды в году: в декабре и в мае. В этот день ни в коем случае нельзя ссориться, нельзя иметь какого-то зла на душе.

Священник добавил, что в этот день важно постараться сделать что-то доброе.

По его мнению, Николаю чудотворцу молятся невесты-бесприданницы, нуждающиеся в защите, и путешественники.