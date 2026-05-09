Для военных и силовиков предложили ввести доплату к 9 Мая

Дополнительные материальные поощрения ко Дню Победы предложили распространить на военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. С такой инициативой в интервью РИА Новости выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

«В День Победы уже есть выплаты нашим ветеранам, но было бы неплохо, если бы получали дополнительные выплаты наши военнослужащие. В честь Дня Победы выплаты могут получать и сотрудники правоохранительных органов», — отметил Гриб.

Представитель Общественной палаты подчеркнул, что праздничные даты нередко влекут за собой дополнительные траты для семей, в связи с чем подобные выплаты могли бы стать отдельной мерой социальной поддержки.

Ранее сообщалось о том, что пенсии россиян за десять лет выросли почти на 13 тысяч рублей.