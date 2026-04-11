Священник рассказал, какую еду можно освятить перед Пасхой

В Великую субботу, непосредственно перед ночным пасхальным богослужением, в православных храмах традиционно освящают куличи и яйца. Однако верующие могут принести и любые другие продукты — об этом в беседе с РИА Новости заявил глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.

Основной этап Великого поста (четыредесятница) завершился в пятницу, 3 апреля. Затем следуют два праздничных дня — Лазарева суббота и Вход Господень в Иерусалим. А уже в понедельник, 6 апреля, начинается самая строгая неделя поста — Страстная седмица (Великая неделя), посвященная воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа, Его распятии и крестной смерти. Каждый день этой недели именуется великим: Великий понедельник, Великий вторник и так далее. В 2026 году Пасха, или Светлое Христово Воскресение, приходится на 12 апреля.

«Днем после литургии в Великую субботу (в этом году 11 апреля) и, как правило, до начала вечернего богослужения, в храмах духовенство совершает освящение еды, которую можно будет употреблять по окончании поста. Традиционно к этой еде относятся куличи, яйца, паски на творожной основе – то, что нельзя было есть во время Великого поста. Но не возбраняется осветить и любую другую еду», — сказал отец Максим Козлов.

