Священник Савченко обозначил пользу крещенской воды

По словам священника Николая Савченко, за счет божественной силы крещенская вода становится волшебной, наполняется необычными свойствами. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он отметил, что эта вода имеет уникальное свойство — она не портится.

По мнению священнослужителя, объяснить физическими законами это практически невозможно. Ее нужно набирать нужно мирно и спокойно, в чистую тару без надписей и наклеек.

Он подчеркнул, что питье крещенской воды приносит пользу здоровью, красоте души и тела, а также счастье.